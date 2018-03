Final: esgotados ingressos em Ribeirão Os 39.500 ingressos para a primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, entre Botafogo e Corinthians, colocados à venda em Ribeirão Preto, esgotaram no início da tarde desta quarta-feira. Segundo o diretor do clube ribeirão-pretano, João Zumbrilli, os outros 8.500 foram colocados à venda no Parque São Jorge, em São Paulo. A bilheteria no estádio Santa Cruz foi fechada às 13h50 e, quando houve o anúncio do término dos bilhetes eletrônicos, os torcedores que ainda estavam na fila revoltaram-se e começaram a esmurrar os portões. A Polícia Militar foi acionada e conteve o tumulto. Um cambista disse que tinha ingressos e torcedores tentaram agredi-lo, mas a PM agiu rápido e contornou o problema. Apesar do anúncio de que não havia mais ingressos, muitos torcedores permaneceram na fila. Zumbrilli afirmou que o Botafogo não se preocupará com os cambistas e que esse assunto deverá ser resolvido pela polícia.