Final européia enche italianos de orgulho A Itália comemora o sucesso de seus clubes na Liga dos Campeões. A classificação de Juventus e Milan para a final foi uma redenção para o futebol italiano, que vinha sendo muito criticado por causa do desempenho recente de seus clubes nas competições européias e pelo fiasco que foi a participação da seleção na Copa do Mundo - caiu nas oitavas-de-final diante da Coréia do Sul. "Ninguém mais vai depreciar o futebol italiano. Disseram que não pertencíamos mais à elite, mas provamos o contrário", disse Giovanni Trapattoni, técnico da seleção da Itália. O técnico da Juventus também bateu no peito com orgulho para falar do rendimento dos times do país na Liga dos Campeões. "O futebol italiano demonstrou nesta temporada que não é tão ruim como dizem. Nossos quatro times se classificaram para a segunda, três disputaram as semifinais e dois vão decidir o título. Podemos não jogar o futebol mais bonito, mas merecemos respeito", avaliou Marcelo Lippi. Juventus e Milan se enfrentarão dia 28 em Manchester. A equipe de Turim não poderá contar com o meia checo Nedved, suspenso. O Milan tem todos os jogadores à disposição do técnico Carlo Ancelotti.