Final: longas filas por ingressos O primeiro dia de venda de ingressos para a decisão do Campeonato Paulista, domingo, no Morumbi, foi marcado por longas filas nas bilheterias. Hoje (21) os guichês abriram às 12 horas, atendendo torcedores que já começaram a formar filas na noite de ontem. Amanhã o atendimento aos torcedores na capital começará às nove horas nas bilheterias dos Estádios do Morumbi, Pacaembu e Parque São Jorge. Também a partir das 9 horas haverá venda de ingressos em São Bernardo do Campo, no Estádio Primeiro de Maio. Os preços dos bilhetes são: R$ 5,00 (arquibancada térrea, e arquibancada superior para mulheres e estudantes), R$ 10,00 ( cativa superior proprietário, cadeira superior especial nos setores laranja e amarelo, mais cativa e cadeira térrea dos setores vermelho e azul) e R$ 15,00 (cadeira superior especial dos setores azul e vermelho).