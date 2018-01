Final opõe novamente Nelsinho e Luxemburgo Cruzeiro e Flamengo decidem nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, a 15ª edição da Copa do Brasil. A segunda partida da final, marcada para as 21h40, no Mineirão, encerra um confronto cercado por uma verdadeira "guerra de nervos" fora de campo. Com o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, no Maracanã, o time mineiro garante o título, que vale também vaga na Libertadores da América do ano que vem, caso haja um empate sem gol. Se o placar do último domingo se repetir, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis. Em caso de empate a partir de 2 a 2, a equipe carioca fica com a taça. Enquanto o Cruzeiro tenta conquistar o seu quarto título da Copa do Brasil, o Flamengo busca o bicampeonato. Se esta é a primeira decisão entre Flamengo e Cruzeiro na história dos clubes, é a quinta vez que os treinadores Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Baptista se encontram em uma final. Nos últimos dias, os dois andaram trocando farpas pela imprensa. Nelsinho ficou irritado com a atitude de Luxemburgo, que, ao final da partida no Maracanã, disse que o árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon tentava prejudicar sua equipe ao distribuir cartões amarelos para os zagueiros Edu Dracena e Thiago, que estão suspensos e não jogam nesta quarta-feira. O técnico do Flamengo deixou o jeito comedido de lado e acusou Luxemburgo de querer "ganhar no frito", interpretando que a pressão exercida sobre a arbitragem poderia ter reflexos na partida da volta, que será apitada por Paulo César de Oliveira. Esta será a terceira vez consecutiva que o árbitro paulista apita jogos do Cruzeiro em Belo Horizonte. Irritado, Luxemburgo rebateu a acusação do colega flamenguista dizendo que espera que "ganhe a equipe que for a melhor dentro de campo" e sugerindo que faltou ética a Nelsinho. "Por ética, não me permito falar de outros treinadores". Donos de currículos vitoriosos, os dois técnicos nunca conquistaram a Copa do Brasil. Luxemburgo tem o título engasgado, pois o deixou escapar em duas oportunidades: em 1996, quando dirigia o Palmeiras, e em 2001, à frente do Corinthians. Nas duas ocasiões, o treinador viu suas equipes serem derrotadas em casa na finalísssima, para Cruzeiro e Grêmio, respectivamente. Novidade - Com os desfalques de Dracena e Thiago, Luxemburgo deverá ser obrigado escalar Gladstone, de 18 anos, que pode fazer a sua estréia na equipe profissional. O jovem zagueiro, que recebe uma ajuda de custo inferior a R$ 500 por mês, terá como missão, ao lado de Luisão - que volta a iniciar uma partida depois de ficar cerca de um mês afastado dos gramados -, de segurar o ataque flamenguista. Atenção especial também para o ex-cruzeirense Edílson, atualmente no Flamengo, que também foi protagonista de declarações polêmicas. Primeiro, ele disse que os jogadores do Cruzeiro iriam "temer muito" o Maracanã lotado. Depois, afirmou que "a torcida do Cruzeiro não é tão participativa como a do Flamengo". Mineirão lotado - Indiferente à provocação de Edílson, os torcedores cruzeirenses prometem lotar o Mineirão. Até o final da tarde desta terça-feira, segundo a Adminstração dos Estádios de Minas Gerais (Ademg), já haviam sido comercializados mais de 70 mil dos 80 mil ingressos colocados à venda. O Mineirão estará inaugurando um sistema de monitoramento de segurança, conforme exigência do Estatuto do Torcedor. De acordo com o comandante do Policiamento dos Estádios, o capitão da PM Fábio Lima, as câmeras possuem um alcance de até mil metros de distância. Para fazer frente às cornetas usadas no jogo do Maracanã, a diretoria do Cruzeiro vai distribuir 30 mil bandeiras e 50 mil apitos para os torcedores. Os jogadores do Flamengo, porém, prometem não se intimidar com a pressão das arquibancadas. "A torcida ajuda bastante, mas dentro do campo são 11 contra 11. Maior prova disso foi lá no Maracanã", disse o meia Fábio Baiano, que se recuperou de uma lesão muscular e pode voltar ao time. Nelsinho, porém, faz mistério quanto à escalação da equipe, principalmente no ataque. Fernando Baiano, autor do gol do empate no primeiro jogo, aos 48 minutos do segundo tempo, pode ser escalado. Outras opções são Jean e Zé Carlos. O treinador também não definiu se manterá o esquema de três zagueiros. "Quero uma equipe mais compacta do que a que jogou domingo", disse. No Cruzeiro, a principal dúvida é no meio-campo. Três jogadores disputam uma vaga no setor: Sandro, Márcio e Jardel. O zagueiro Irineu recuperou-se de uma lesão no joelho direito e foi relacionado para a partida.