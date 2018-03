Final tem apagão e ingressos falsos Ingressos falsos, apagão e até um torcedor anti-botafoguense e anti-corintiano "perdido" no estádio. A festa do interior - como definiam as dezenas de faixas espalhadas na cidade pela Federação Paulista de Futebol (FPF) - teve de tudo. A cerveja, proibida por lei nos estádios paulistas, foi vendida livremente no Estádio Santa Cruz, graças a uma sentença judicial favorável ao Botafogo. Acontecimentos inusitados não faltaram. Pouco depois das 11 horas, uma interrupção no fornecimento de energia paralisou as catracas eletrônicas. "Quem falou que não teria apagão?", brincou um bilheteiro. Poucas horas antes do jogo, e com os ingressos esgotados desde terça-feira, a Polícia Militar ainda procurava cambistas com bilhetes falsos. Um torcedor, que não quis se identificar, pagou R$ 50,00 por uma entrada falsa de cadeira. "Paguei R$ 30,00 de ágio e ainda terei de achar o cambista", dizia de dentro de um camburão da PM. O presidente da FPF, Eduardo José Farah, desfilava pelas tribunas derramando elogios aos ribeirão-pretanos. "Em nenhum momento a Federação cogitou fazer os dois jogos na capital", garantia. O vice de Farah, Reinaldo Carneiro Bastos, reforçava o coro. "Esta festa em Ribeirão Preto apenas prova a competência do interior." Radinho de pilha no ouvido, vestindo uma surrada camisa do Santos, o tecelão Mário Capecci, de 44 anos, viajou de Cravinhos a Ribeirão Preto (44 quilômetros ida e volta) para não torcer por ninguém. "Sou santista e comercialino. Detesto o Corinthians, que eliminou o Santos da final, e o Botafogo nem se fala. Vim pelo espetáculo." Frango assado - Mais de 100 ônibus trouxeram torcedores do Corinthians de São Paulo, de cidades do interior e do sul de Minas. Eles saíram da capital paulista às 6 horas. Chegaram à cidade quatro mais tarde depois e, antes de entrar no estádio, "almoçaram" em padarias da cidade. "Compramos dois frangos assados e rachamos em cinco", contou o perueiro Michael de Oliveira, de 24 anos.