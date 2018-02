Finalista da A3 sai nesta segunda O segundo finalista do Campeonato Paulista da Série A3 será conhecido nesta segunda-feira à noite, quando se enfrentam Taubaté e Sertãozinho, no Vale do Paraíba. Para chegar à final, o Taubaté precisa vencer, por qualquer placar, porque perdeu o primeiro jogo, sexta-feira, por 1 a 0. O outro finalista é o Araçatuba, que venceu os dois confrontos com o Palmeiras B, por 3 a 1. O jogo começa às 20 horas e será mostrado, ao vivo, pela Rede Vida. Para este jogo decisivo, o técnico Toninho Moura terá que fazer algumas modificações no Taubaté. No meio-campo, Pedro Bacha recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática. O titular da posição, Da Silva, volta de suspensão e entra no time. Na defesa, uma indefinição: Bruno foi expulso na partida com o Rio Claro e cumpriu suspensão automática na primeira partida com o Sertãozinho. Mas como o jogador é reincidente, será julgado nesta segunda-feira à tarde e pode pegar dois jogos de suspensão. O Sertãozinho não tem nenhum problema, mas o técnico Zé Humberto esconde a escalação do time. Lelo e Paraná estão sentindo pequenas contusões e podem ficar de fora. Apesar de jogar por um empate, o pensamento é de vitória. "Quem joga pelo empate, sempre perde", alerta o técnico.