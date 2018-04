Finalista da Libertadores, atacante troca Atlético Nacional pelo Sport

Na 17.ª colocação do Campeonato Brasileiro e tentando sair da zona de rebaixamento, o Sport foi às compras nesta janela para transferências. Um dia após acertar a contratação do lateral-direito Apodi, o clube pernambucano anunciou o atacante Luiz Carlos Ruiz, reserva do Atlético Nacional, como novo reforço para o restante da competição.

A opção por assinar com o Sport chamou a atenção porque Ruiz, de 29 anos, deixou o finalista da Libertadores para atuar no Brasil. O Atlético Nacional, da Colômbia, se garantiu na decisão do torneio continental depois de eliminar o São Paulo na semifinal e enfrentará o Independiente del Valle, do Equador, nas próximas duas quartas-feiras na disputa do título.

Ruiz será o terceiro colombiano e quinto estrangeiro do elenco do Sport para o Brasileirão. Ele se junta a seus compatriotas Reinaldo Lenis e Oswaldo Henríquez, o chileno Mark González e o costa-riquenho Rodney Wallace.

Luiz Carlos Ruiz viveu o melhor momento da carreira em 2013 pelo Junior Barranquilla, clube onde despontou, quando marcou 16 gols em 23 partidas pelo Campeonato Colombiano. O desempenho chamou a atenção do futebol chinês e ele foi para o Shanghai Greenland, mas logo voltou para o Atlético Nacional.