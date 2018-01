Finalistas da Copa de 1966 visitam obras de Wembley Jogadores das seleções de Inglaterra e Alemanha na Copa de 1966 visitaram nesta terça-feira as obras de reconstrução do Estádio de Wembley, palco da final daquele Mundial, vencida pelos ingleses por 4 a 2. O chefe do Comitê Organizador da Copa de 2006, Franz Beckenbauer, afirmou que o novo Wembley será o melhor estádio do mundo. "Pensava que o estádio de Munique (Allianz Arena, que será inaugurado na Copa) era o melhor, mas mudei de idéia", disse Beckenbauer. Ele foi acompanhado nos elogios por Bobby Charlton, um dos astros daquela seleção inglesa. "Eu adoraria jogar aqui, é um estádio feito para não deixar a torcida longe do jogo." As obras em Wembley foram retomadas nesta terça, um dia depois da queda de uma parte da cobertura. O acidente não deixou feridos, mas provocou a interrupção do trabalho de 3 mil operários pelo resto do dia. O cronograma deve ganhar mais alguns dias de atraso - o estádio devia receber a final da Copa da Inglaterra, em maio, mas não ficará pronto a tempo. Os craques de 1966, como os ingleses Geoffrey Hurst, Gordon Banks, Jack Charlton, Roger Hunt e Martin Peters, e os alemães Helmut Haller, Siegfried Held, Willi Schulz, Uwe Seeler e Hans Tilkowski, não deixaram de perceber a diferença para o antigo estádio - as tradicionais torres gêmeas na entrada, marco do estádio, foram derrubadas. "É totalmente diferente do estádio de que me lembro", disse Beckenbauer. O eslovaco Karol Galba, um dos bandeirinhas da final, também participou da visita. Mas ele não estava envolvido no lance capital da partida, o gol de Hurst em que até hoje não se sabe se a bola entrou ou não. O juiz suíço Gottfried Dienst, que deu o gol, e o auxiliar russo Tofik Bakhramov, que confirmou a entrada da bola, morreram na década de 90.