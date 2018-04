Finalistas da Copa SP saem amanhã Portuguesa, Ponte Preta, Grêmio e Cruzeiro decidem nesta terça-feira quem vai à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois times paulistas fazem uma das semifinais, às 16 horas, em Barueri. O duelo entre gaúchos e mineiros está marcado para as 14 horas, em Suzano. Os vencedores disputam o título na sexta-feira, no Pacaembu, como parte das comemorações do 448º aniversário de fundação da cidade. Os duelos que definirão os finalistas terão transmissão ao vivo pela ESPN Brasil e TV Gazeta. A Portuguesa garantiu permanência na competição no sábado, com a vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, em Suzano. O time do técnico Edu Marangon, que iniciou carreira de jogador no Canindé, está na briga pela segunda conquista da Copa SP. A primeira veio 11 atrás, quando um de seus destaques era Denner, astro que morreu em 1994. A Ponte Preta foi bicampeã em 81 e 82 e em outras cinco ocasiões ficou em segundo lugar. Para chegar à semifinal, porém, precisou correr muito no domingo para passar pelo Guarani, no clássico de Campinas que foi disputado no estádio do Ibirapuera, em São Paulo. A partida terminou com empate de 1 a 1 no tempo normal. A vaga veio nos pênaltis, com a vitória por 6 a 5. O Grêmio também passou para as semifinais na cobrança de pênaltis. Mas foi no sábado, depois de empate de 1 a 1 com o União São João, em Barueri, na Grande São Paulo. O time gaúcho já tem um vice-campeonato no torneio. O Cruzeiro, que já decidiu a Copa São Paulo (mas perdeu para o América-MG), tem o melhor retrospecto até agora. Neste ano, ganhou as cinco partidas que disputou e é favorito ao título. A classificação para a semifinal veio no domingo, com a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O gol decisivo foi de Wendell.