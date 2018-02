Finalistas: jogos no meio de semana A badalada final do Campeonato Paulista sai da pauta de Corinthians e São Paulo nos próximos dias. A preocupação de ambos é com os confrontos do meio de semana por outras competições. Os corintianos recebem, nesta terça, o The Strongest, da Bolívia, pela Taça Libertadores da América, e os são-paulinos enfrentam, na quarta-feira, o São Raimundo, no Morumbi, pela Copa do Brasil. Os jogos são de vital importância para os paulistas. O Corinthians, líder do Grupo 8 da Libertadores, com 6 pontos, praticamente garantirá a classificação às oitavas-de-final da competição continental caso derrote os bolivianos, em partida que está marcada para as 19h10, no Pacaembu. A missão do São Paulo não é das mais fáceis. O time do técnico Oswaldo de Oliveira precisa vencer o São Raimundo por três gols de diferença para alcançar a segunda fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Manaus, o time perdeu por 2 a 0. Motivação extra - A vitória sobre o Palmeiras por 4 a 2, no sábado ? e a conseqüente classificação para a decisão do Paulista ?, deixou o ambiente corintiano ainda melhor. Tanto que ninguém reclamou de ter de se reapresentar em plena manhã de domingo. Neste domingo, no Parque São Jorge, os jogadores participaram de testes de simulação da atmosfera em altitude de 6 mil metros. O Corinthians utilizou uma máquina chamada GO2 Altitude, que simula atmosfera de grandes níveis de altitude. O trabalho foi feito com o objetivo de ambientar os jogadores à altitude da Cidade do México (2.300 metros) e La Paz (3.480 metros), cidades para as quais a delegação viajará para disputar jogos da Taça Libertadores. O equipamento foi cedido pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Para o confronto diante do The Strongest, o técnico Geninho, que elogiou bastante a atuação do time no primeiro tempo do clássico com o Palmeiras, poderá contar com o retorno do volante Fabinho, que não jogou no fim de semana por estar suspenso. Fabrício deverá, então, retornar para o banco de reservas. Gil, o destaque na vitória sobre os palmeirenses, receberá aumento salarial. Seu empresário, Gilmar Rinaldi, negocia com a diretoria do clube.