Finalistas não farão reconhecimento do gramado em Berlim Os finalistas da Copa do Mundo não irão treinar no Estádio Olímpico de Berlim. Além de a pratica não estar prevista na programação da Fifa, as chuvas que caíram nos últimos dois dias prejudicaram o gramado que servirá de palco para a decisão entre Itália e França, no próximo domingo, e precisa de pelo menos dois dias para que a drenagem tenha efeito prático. Nenhuma das duas seleções jogou na capital alemã neste Mundial. Apesar disto, as seleções finalistas da Copa do Mundo irão treinar na véspera do jogo decisivo, no mesmo dia em que viajam para Berlim. A seleção da Itália fica em Duisburgo, onde treina pela manhã, faz uma conferência de imprensa, à tarde, e viaja para a capital alemã, na noite de sábado. A seleção francesa viaja de avião, de Hannover para Berlim, no início da tarde. À noite, no Friedrich Jahn-Stadium, a França faz um treino aberto à imprensa por 15 minutos, para gravação de imagens. O Estádio Olímpico de Berlim já recebeu cinco jogos nesta Copa, quatro pela primeira fase - Brasil 1 x 0 Croácia, Suécia 1 x 0 Paraguai, Equador 0 x 3 Alemanha e Ucrânia 1 x 0 Tunísia - e a partida entre Alemanha e Argentina, pelas quartas-de-final, que teve vitória alemã nos pênaltis depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.