Finazzi acerta com o Atlético-PR O atacante Finazzi, ex-Paulista, de Jundiaí, e artilheiro do Campeonato Paulista 2005, com 17 gols, acertou sua transferência para o Atlético Paranaense, que defenderá até o final do ano. O atleta, que disputou o Estadual pelo América, de São José do Rio Preto (SP), havia deixado o Paulista, de Jundiaí (SP), nas semifinais da Copa do Brasil, quando era o goleador do elenco, com 5 gols.