Finazzi chega pronto para jogar pela Ponte Preta Último reforço a se apresentar à Ponte Preta, o atacante Finazzi demonstrou muita confiança ao conversar com os jornalistas, nesta quarta-feira cedo, no Estádio Moisés Lucarelli. Aos 33 anos, com muita maturidade, assumiu normalmente a responsabilidade de ser o ?matador? do time dentro do Campeonato Paulista. ?A cobrança existe em todo lugar. Sei que a torcida aqui é inflamada, mas acho legal que haja cobrança porque o jogador sempre tenta se superar?, analisou o artilheiro do Paulistão de 2005, com 17 gols em 19 jogos e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo rebaixado Fortaleza. Finazzi justificou seu atraso por problemas na viagem, quando teria sofrido com buracos na estrada e até mesmo com um vidro quebrado. Mesmo assim, após realizar exames médicos e assinar contrato, ele esbanjou otimismo: ?Não jogo há dois meses, mas estou pronto para estrear. Vinha treinando em separado, com caminhadas e um trabalho de academia, mas estou sempre pronto para ajudar meu time?, finalizou. À tarde, o atacante já viu seus novos companheiros venceram a Internacional de Limeira, por 4 a 1, em jogo-treino realizado na cidade de Itapira, onde acontece a pré-temporada. Com o camisa 9, Finazzi deve estrear dia 17, contra o Corinthians, no Pacaembu, às 19h30.