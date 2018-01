Finazzi e Éverton, do Bragantino, reforçam o Corinthians Os atacantes Finazzi, de 33 anos, e Éverton, de 21 anos, são os novos reforços do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Finazzi acertou sua rescisão de contrato com a Ponte Preta. O contrato com o time alvinegro está fechado até dezembro e deixou o jogador muito satisfeito. ?Eu e meu procurador (Wilson Resende) falamos diretamente com o seu Alberto (Dualib) e vou me apresentar na quinta-feira?, disse o jogador. "Recebi um telefonema do procurador do atleta [Wilson Rezende] no qual ele informava que o Finazzi já tinha saído da Ponte", contou o gerente de futebol do Corinthians, Ilton José da Costa, ao estadao.com.br. "Agora, só falta a assinatura, pois o acordo já está feito." Em princípio, Finazzi havia recusado a oferta corintiana. No entanto, o clube de Parque São Jorge aumentou a proposta e o jogador aceitou. No Campeonato Paulista, Finazzi marcou 12 gols, assumindo a artilharia ao lado de Edmundo, do Palmeiras, e Somália, do São Caetano. O novo reforço corintiano não quis falar sobre números de sua negociação, mas revelou que as bases salariais são melhores que a da Ponte, onde ele recebia R$ 48 mil mensais, entre luvas e salários. A chegada de Finazzi atende aos pedidos do técnico Paulo César Carpegiani, que busca reforços para esse setor. Antes dele, o clube já havia acertado com o zagueiro Zelão e o goleiro Felipe, ambos do Bragantino. Atacante não queria deixar chance escapar Apesar do momento turbulento que passa o Corinthians, fora das finais do Campeonato Paulista e eliminado da Copa do Brasil, Finazzi está confiante em viver dias de glória ao realizar um antigo sonho, de defender um grande clube. ?Ano passado quase eu acertei com o Flamengo. Agora não queria deixar passar a chance de atuar no Corinthians?, comentou. Ressabiado com tantas reuniões e idas e vindas, Finazzi ainda espera assinar o contrato com o Corinthians para não ter mais dúvida de seus destino. Após o almoço deste sábado ele acertou sua rescisão com o diretor de futebol da Ponte Preta, Sebastião Arcanjo. ?Eles já sabiam do meu desejo de mudança?, explicou. Everton acerta Segundo o presidente do Bragantino, Marquinhos Chedid, Éverton também já acertou com o Corinthians. O jogador fez os exames médicos neste sábado e assinará um contrato de cinco anos, se apresentando na segunda ou terça no Parque São Jorge. Os times dividirão a multa rescisória no novo contrato. Atualizado às 19h22 para acréscimo de informações