Finazzi é suspenso por um jogo e está fora do Brasileirão

O atacante Finazzi foi suspenso por uma partida nesta sexta-feira em julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. Com isso, o jogador não poderá mais atuar pelo Corinthians neste Brasileiro. Finazzi foi julgado por fazer gestos com as mãos no jogo contra o Goiás, no Serra Dourada - os sinais do jogador davam a entender que o Corinthians estava sendo roubado na partida, que terminou empatada por 1 a 1. O arbitro era Alicio Pena Júnior. O Corinthians tentou no STJD que a suspensão de Finazzi fosse cumprida diante do Vasco. Mas como o jogador havia recebido o terceiro amarelo em Goiânia, ele terá de cumprir dois jogos e ficar de fora também contra o Grêmio. Finazzi é o artilheiro do Corinthians dentro do Brasileirão, com 12 gols. Como o contrato do jogador vai até o final do Nacional, ele pode ter feito sua última partida em Goiânia. O presidente Andrés Sanchez terá uma reunião com o atleta em dezembro para tentar o acerto. Para 2008, o Corinthians já tem praticamente certo a contratação do atacante Lima, atualmente no São Caetano. A partida contra o Vasco da Gama acontece nesta quarta-feira, 28, às 21h45, no Pacaembu. O clube precisa vencer para continuar fora da zona de rebaixamento. O jogo final, contra o Grêmio, será no dia 2 de dezembro, num domingo.