Finazzi espera fechar com o Corinthians até sexta O centroavante Finazzi, de 33 anos, sonha em defender um grande clube pela primeira fez na sua carreira. Por isso mesmo, já comunicou a direção da Ponte Preta que abriu negociações com o Corinthians e espera ter tudo acertado até a próxima sexta-feira. ?A gente fez a opção de negociar com o Corinthians, mas com toda a liberdade aqui do pessoal da Ponte Preta. Se não der certo lá, tenho as portas abertas para continuar em Campinas?, disse o artilheiro do Paulistão, com 12 gols, ao lado de Somália, do São Caetano, e Edmundo, do Palmeiras. Finazzi já foi artilheiro do Paulistão em 2005, defendendo o América de São José do Rio Preto, quando marcou 17 gols. Sua transferência está sendo discutida pelo seu procurador, Wilson Resende, em princípio, por telefone, porque ele está em Goiânia. As negociações podem ser fechadas na sexta-feira, uma vez que a direção corintiana prefere se concentrar no jogo contra o Náutico, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Os valores são desconhecidos, mas especulava-se que Finazzi teria uma proposta do Santos de R$ 400 mil de luvas e R$ 60 mil por mês. Seu salário na Ponte Preta é de R$ 46 mil. Mais saídas A direção do clube também confirmou a rescisão de contrato do lateral-direito André Cunha, que não teve bom desempenho durante o Paulistão. Ele tem seu atestado liberatório preso ao Palmeiras e deve ser emprestado para o Juventude, de Caxias do Sul. A Ponte Preta também deve ficar sem o atacante Roger, que pode se transferir para o futebol japonês. O técnico Nelsinho Baptista já avisou que algumas mudanças vão acontecer no elenco a partir da próxima semana, já na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, dois reforços estão confirmados: o lateral-direito Júlio César, do Bragantino, e o meia Alê, do Guaratinguetá.