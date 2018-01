Finazzi garante vitória do América O América venceu o Guarani por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP), confirmando a sua boa campanha dentro do Campeonato Paulista. A vitória foi justa e poderia até ser mais folgada. Outra vez o gol que garantiu os três pontos foi marcado pelo atacante Finazzi, artilheiro isolado do Paulistão, agora com 15 gols. O América atingiu os 25 pontos, cinco a mais do que o Guarani, ainda ameaçado pelo rebaixamento. Preocupado com o jogo diante do Santa Cruz, quarta-feira, em Campinas (SP), pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Jair Picerni resolveu escalar um mistão do Guarani, com vários ex-juniores ou reservas. Os dois times entraram em campo usando o mesmo esquema 3-5-2. O time da casa sempre foi mais ativo no ataque, embora insistisse demais com o jogo aéreo em cima do centroavante Finazzi, artilheiro do Paulistão. A forma foi mantida durante todo o primeiro tempo, quase sempre com os cruzamentos fiando longe do atacante ou sendo neutralizados pelo bom posicionamento dos defensores do Guarani. Mas quando o cruzamento saiu certo, o matador não perdoou. Aos 42 minutos, o cruzamento partir do lado direito bem na cabeça de Finazzi, que testou firme: 1 a 0. Foi o 15.º gol do artilheiro. Aos 44 minutos, Adam, do Guarani, foi derrubado na área pelo goleiro Pitarelli, num pênalti claro, mas o juiz resolveu não marcar e ainda penalizar o atacante de Campinas com cartão amarelo. Como ele já tinha recebido um cartão antes, acabou expulso, diante dos protestos gerais dos campineiros. No intervalo, o técnico Jair Picerni perdeu o volante Careca, machucado, sendo obrigado a colocar o meia Héverton no Guarani. Para piorar a situação do time campineiro, o volante Careca sentiu uma lesão e foi substituído pelo meia Héverton. O América voltou com o meia Hudson na vaga do zagueiro Chicão para tentar explorar a vantagem numérica em campo. O time americano dominou as ações, criou mais chances e poderia ter ampliado o marcador sem correr risco de ser surpreendido nos contra-ataques. Aos 29 minutos, Johnson foi expulso e o América procurou apenas se garantir. Na próxima rodada, o América vai enfrentar o ameaçado Atlético, em Sorocaba. O Guarani receberá, em Campinas, o Marília. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.