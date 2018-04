Finazzi marca no fim e Corinthians sai da zona de queda

O Corinthians conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão nesta 35.ª rodada neste domingo. Ao empatar, no sufoco, com o Atlético Paranaense por 2 a 2 no Estádio do Pacaembu, o time alvinegro chega aos 42 pontos e empurra o Goiás para a 17.ª, já que soma um ponto a mais (42 a 41) na classificação, respirando um pouco para as próximas três rodadas da competição. Veja também: Ouça os gols da partida pela Eldorado/ESPN Classificação Calendário / Resultados Um resultado que só foi garantido nos acréscimos, graças a um gol do atacante Finazzi, quando os corintianos perdiam para os paranaenses, que tinham virado em duas falhas da zaga paulista. Este empate, que é bom para os paulistas, é ruim para o time rubro-negro, que praticamente dá adeus à disputa por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, pois tem 49 pontos, mas quase garante sua vaga na Copa Sul-Americana. Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará justamente o Goiás, no Estádio Serra Dourada, domingo, às 16 horas. Já os atleticanos terão pela frente o Sport Recife, em Curitiba. O jogo CORINTHIANS 2 Felipe; Fábio Ferreira, Zelão e Betão; Iran (Vampeta), Moradei, Carlos Alberto (Arce), Lulinha e Gustavo Nery; Dentinho e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista ATLÉTICO-PR 2 Viáfara; Rhodolfo, Danilo e Rogério Correia (Evandro); Jancarlos (Roberto), Alan Bahia, Claiton, Netinho e Michel; Ferreira e Marcelo Ramos (Alex Mineiro). Técnico: Ney Franco Gols: Betão, aos 3 minutos do primeiro tempo; Danilo, aos 7, Alex Mineiro, aos 39, e Finazzi, aos 47 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (SC) Renda: Não disponível Público: 27.642 espectadores (total) Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP) O Corinthians começou com tudo. Pressionando para sufocar o Atlético e assim conseguiu o gol logo aos três minutos de jogo. Zelão bateu falta na entrada da área com força, o goleiro Viáfara espalmou e Betão, esperto, aproveitou o rebote só para empurrar a bola para a rede, fazendo 1 a 0. Apoiado pela torcida, o time continuou sendo mais presente no ataque, com o time paranaense em busca dos contra-ataques. Mas só assustou em dois momentos, ambos salvos por Felipe: num chute de Marcelo Ramos, de fora, aos 25 minutos, e numa falta cobrada por Jancarlos, em que o goleiro corintiano, de mão trocada, mandou para fora. A esperança corintiana da vitória existia até o começo do segundo tempo. O Atlético-PR voltou melhor e passou a atacar mais, aproveitando as falhas de marcação corintiana. Foi numa delas que Danilo, aos sete minutos, de cabeça, marcou gol de empate, sozinho na área. Mais ataques, mais chutes de Finazzi, Fábio Ferreira, Dentinho e Lulinha, mas nenhum deles conseguiu superar Viáfara. E em outra falha da defesa, aos 39 minutos, em outro cruzamento, Alex Mineiro - que entrara no intervalo -, sozinho, cabeceou no canto para marcar o gol da virada para o Atlético-PR. Abatido, o time alvinegro continuou atacando e Nelsinho Baptista colocou o atacante Arce na lateral-direita. Deu certo. Nos acréscimos, o atacante boliviano foi ao fundo e cruzou, com Finazzi, de bico, mandando para o gol e garantindo o empate.