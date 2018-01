Finazzi quer ficar na Ponte Preta até o final do ano Apesar do suposto interesse do Santos, o atacante Finazzi revelou que espera renovar contrato com a Ponte Preta e ficar até o final do ano. Seu atual compromisso vai até o final do Campeonato Paulista, no qual ele já marcou 11 gols. A transferência para o Santos começou a ser comentada depois do jogo de domingo, quando a Ponte perdeu para o rival em Campinas. Na ocasião, o auxiliar técnico santista Serginho Chulapa conversou com Finazzi. "O Serginho foi meu treinador na década de 90, quando eu estava no Botafogo e ainda começando com o futebol. Mas apenas conversamos, não tem nada de eu ir para o Santos. Quero mesmo é renovar com a Ponte", afirmou Finazzi, que está com 33 anos. "Só vou analisar propostas reais, nada de especulação. E minha prioridade é a Ponte Preta." Após a derrota para o Santos, os jogadores da Ponte se reapresentaram nesta terça-feira, já pensando no jogo com o Marília, que acontece no domingo. Com 26 pontos e em oitavo lugar no Paulistão, o time de Campinas sonha em disputar o título de campeão do interior.