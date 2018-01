Finazzi recusa proposta corintiana por considerá-la baixa Aos 33 anos, o atacante Finazzi, da Ponte Preta, parece obrigado a adiar o sonho de defender um grande clube. Ele próprio considera muito difícil um acordo com o Corinthians, desiludido com as negociações entre os dirigentes do Parque São Jorge e seu procurador, Wilson Resende. Segundo o artilheiro do Campeonato Paulista, com 12 gols - ao lado de Edmundo e Somália -, ?não senti vontade de acerto.? A decepção dele é tanta que não poupou críticas ao possível clube que teria interesse em seu futebol. ?Não sabemos quem manda no Corinthians. Alguns nos querem, outros não?, afirmou, acreditando que suas chances de continuar na Ponte, agora, são de 70%, bem acima dos 10% que considerava no início da semana. Os últimos contatos aconteceram na última quinta-feira à noite. A partir de agora, as negociações estão suspensas, em princípio, até a próxima quinta. Isso porque ele se apresentou à seleção paulista, que no dia 1.º de maio fará um jogo contra a seleção de Pernambuco, no Recife. Os valores tratados são mantidos em sigilo, mas envolveria uma quantia em dinheiro - algo em torno de R$ 400 mil e salários de R$ 60 a 80 mil. No lado do Corinthians, a versão é outra. Nesta sexta, o gerente de Futebol do clube, Ilton José da Costa, contou que o jogador considerou a proposta do clube baixa, após reunião realizada com o procurador do atleta. "Nós também fizemos uma contraproposta, mas ele não gostou", disse Ilton em entrevista à TV Bandeirantes. "Só estamos esperando por uma resposta definitiva do atacante, para saber se ele vem ou não." Finazzi deve renovar com a Ponte Preta para a disputa da Série B. Ilton ainda contou que o clube está encontrando dificuldades em fechar com o atacante Everton, principal destaque do Bragantino no Paulistão. "O problema maior está nesse jogador [o Palmeiras também tem interesse]. Tivemos uma longa reunião na quinta, mas não chegamos a um acordo." Para o Brasileirão, o Corinthians contratou dois jogadores: o zagueiro Zelão e o goleiro Felipe, ambos do Bragantino. Mesmo assim, Ilton confirmou que o clube decidiu renovar com Marcelo, que será o terceiro goleiro da equipe, atrás do próprio Felipe e de Jean. Estréia no Brasileiro no Morumbi A CBF confirmou nesta sexta-feira que o Corinthians vai estrear no Campeonato Brasileiro no Morumbi, no dia 13 de maio, contra o Juventude. Inicialmente, o jogo estava marcado para o Pacaembu, mas teve de ser transferido por causa da visita do papa Bento XVI. Atualizado às 16h50