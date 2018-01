Finazzi reestréia amanhã no Fortaleza O técnico do Fortaleza, Luiz Carlos Cruz, faz mistério sobre a escalação do time, que enfrenta o Vasco, neste sábado, às 16 horas, no estádio Castelão. Cruz diz já ter os nomes definidos "na cabeça", mas que só os anunciará momentos antes da partida. O certo é que o centroavante Finazzi fará sua reestréia. Aos 29 anos, ele participou da campanha do Fortaleza na Série B de 2002, quando o clube garantiu uma das duas vagas à Primeira Divisão. Até maio deste ano, ele atuou no futebol japonês; rescindiu o contrato e pela terceira vez retornou ao Fortaleza. O goleiro Jefferson se recuperou de uma virose e também está confirmado. Márcio Givanini deve entrar no lugar de Erandir, que cumpre suspensão. No meio campo, Wendell deve substituir Kel e Dude retorna à equipe. O Fortaleza é 20º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A.