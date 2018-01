Finazzi trocaria gols por vitória Autor dos quatro gols do América no Campeonato Paulista até esta segunda rodada, o atacante Finazzi, que na derrota para o São Paulo neste domingo marcou três vezes, trocaria todos seus gols pelos pontos preciosos que o time de São José do Rio Preto desperdiçou nas duas primeiras partidas. "Não é todo dia que marcamos três gols no mesmo jogo, ainda mais contra uma equipe como o São Paulo. Mas nós precisamos vencer, não adianta eu estar tendo boas atuações sem as vitórias virem. Preferia a vitória aos gols que fiz hoje", finalizou o atacante, que tem como uma de suas principais conquistas o acesso com o Fortaleza à Série A do Brasileiro, em 2002. Já o técnico Roberval Davino, reclamou muito da arbitragem após o jogo, mas admitiu também que falta um melhor entrosamento ao time. Apenas três jogadores do elenco estavam no América em 2004, enquanto os restante foi contratado especialmente para este Paulistão. "No primeiro jogo já vi falhas e hoje (domingo) foi a mesma coisa. Não sou de ficar reclamando, mas o nível está muito baixo. Acredito que o Anselmo (da Costa, árbitro do jogo) é uma pessoa sincera, mas fraco tecnicamente", protestou o treinador.