Finlândia vence de virada Azerbaijão nas Eliminatórias da Euro

Jogando em casa, a Finlândia venceu o Azerbaijão por 2 a 1, de virada, pelo grupo A das Eliminatórias à Eurocopa de 2008, e ainda sonha com uma vaga. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 18 minutos, Gurbonov abriu o placar para os visitantes, mas Forssell deixou tudo igual aos 34. Aos 41, Kuqi marcou o gol da vitória dos finlandeses. Com os resultados, os finlandeses chegaram a 23 pontos e torcem por um tropeço de Portugal contra a Armênia em Leiria. Finlândia e Portugal se enfrentam na próxima quarta, na cidade do Porto, em partida que pode decidir uma das vagas à Eurocopa. A liderança é da Polônia, com 24 pontos.