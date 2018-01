Fiorentina assume a vice-liderança Com um gol solitário de Fiore aos oito minutos do segundo tempo, a Fiorentina venceu o vice-lanterna Treviso por 1 a 0 neste sábado em Florença, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. E o time da casa ainda perdeu um pênalti com o artilheiro Luca Toni. Com esse resultado, a Fiorentina foi aos 32 pontos e assumiu a vice-liderança do ?Calcio?, um ponto a mais que o Milan, que neste domingo faz o clássico de Milão com a Inter. A líder é a Juventus, que tem 39 e recebe o Cagliari. No outro jogo deste sábado, o Siena bateu o Empoli por 1 a 0.