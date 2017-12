Fiorentina: atletas proporão falência Há quatro meses sem receber salários, os jogadores da Fiorentina estão dispostos a pedir a falência do clube. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo capitão da equipe Angelo Di Livio, ao final dos treinos da manhã e depois de uma reunião com representantes da Associação dos Jogadores de Futebol da Itália. ?Tomaremos decisões importantes nos próximos dias, logo depois de encerrada a assembléia geral dos acionistas do clube, marcada para o dia 15?, disse Di Livio. ?Ainda não pedimos a falência, mas a documentação já está pronta?, acrescentou o jogador em entrevista coletiva, ao lado dos colegas de equipe, Taglialatela e Vanoli. "Queremos todo o dinheiro que nos devem, mas não fazemos isso apenas pelo dinheiro. É uma questão de respeito. Estamos seguros que os torcedores compreendem muito bem isso?, disse Paolo Vanoli.