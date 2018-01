Fiorentina bate a Udinese e assume vice-liderança do Italiano

A Fiorentina deu sequência ao bom início de Campeonato Italiano neste domingo, quando venceu sem maiores dificuldades a Udinese por 3 a 0, em casa, pela 15.ª rodada. Com o resultado, o time segue na disputa do título e subiu para a segunda colocação na tabela, ultrapassando o Napoli.

A Fiorentina chegou a 32 pontos, somente um atrás da líder Inter de Milão, cada vez mais viva na briga pelo troféu. Na próxima rodada, a equipe terá a difícil tarefa de enfrentar a Juventus em Turim. Já a Udinese parou nos 18 pontos, em 13.º, e pega a Inter de Milão no sábado.

A vitória da Fiorentina começou a ser construída aos 26 minutos. Depois de muito martelar, o time abriu o placar quando Badelj aproveitou sobra da zaga e bateu para o gol. Kalinic ainda desviou no meio do caminho. O mesmo Kalinic sofreria pênaltis aos 16 da etapa final. Ilicic cobrou com categoria e ampliou.

A Udinese chegou a desperdiçar uma grande chance com Di Natale, sozinho no meio da área, mas o jogo era mesmo da Fiorentina. Aos 40 minutos, Gonzalo Rodríguez aproveitou escanteio da direita, desviou de cabeça e selou o placar.

Quem também faz bela campanha e venceu por 3 a 0 foi a Atalanta, que despachou o Palermo em casa e subiu para 24 pontos, na sexta colocação. O Palermo está na beira da zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos, em 17.º.

Pelo meio da tabela, o Chievo derrotou o Frosinone por 2 a 0, mesmo atuando fora de casa. Já o lanterna Verona recebeu o Empoli e se afundou ainda mais ao cair por 1 a 0.