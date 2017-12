Fiorentina bate Cagliari e fica perto de zona de classificação à Liga Europa

Em um dos dois jogos disputados nesta sexta-feira pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano, a Fiorentina venceu o Cagliari por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a sétima posição da tabela, ficando a um passo de entrar na zona de classificação à Liga Europa.

O bom resultado foi conquistado graças a um gol marcado aos 38 minutos do segundo tempo, quando Federico Chiesa, da seleção italiana sub-21, cruzou da direita e encontrou o atacante senegalês Babacar, que achou espaço entre os defensores e desviou de primeira para garantir o triunfo dos visitantes.

A vitória deixou o time de Florença com 26 pontos, apenas um atrás da Sampdoria, sexta colocada, hoje no último posto de classificação à Liga Europa e que neste sábado enfrenta o líder Napoli, também fora de casa, no complemento desta 18ª rodada da competição.

Com a derrota em seus domínios, o Cagliari estacionou na 14ª posição, com 17 pontos, e segue apenas três à frente do SPAL, time que hoje encabeça a zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Na outra partida realizada nesta sexta-feira no Italiano, o Bologna venceu o Chievo por 3 a 2, também como visitante, e subiu para a décima posição, com 24 pontos. Já a equipe de Verona seguiu com 21 e está logo à frente do Cagliari, em 13º lugar. Destaque para Mattia Destro, autor do primeiro e do último gol do jogo, sendo este derradeiro marcado no finalzinho, quando a partida estava empatada em 2 a 2.

Depois dos duelos desta sexta, oito jogos completam a penúltima rodada do primeiro turno neste sábado, com destaque para o clássico Juventus x Roma, às 17h45 (de Brasília), em Turim. O time alvinegro está apenas um ponto atrás do líder Napoli, enquanto a Roma figura na quarta posição e tem a chance de alcançar a própria Juventus, hoje com três pontos de vantagem sobre a equipe da capital nacional.