Fiorentina bate o Livorno e mantém 4.º lugar no Italiano

FLORENÇA - Na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, a Fiorentina começou bem o ano de 2014. Neste domingo, a equipe de Florença fez valer o fator casa e derrotou o Livorno por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Artemio Franchi e válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida foi definida apenas no segundo tempo, quando o time de Florença marcou o seu único gol, aos 21 minutos, com o zagueiro argentino Gonzalo Rodriguez, de cabeça, após cobrança de escanteio. O triunfo deste domingo levou a Fiorentina aos 36 pontos, na quarta colocação no Campeonato Italiano. Já o Livorno segue em situação delicada no torneio e está na vice-lanterna com apenas 13 pontos.

Também neste domingo, Chievo e Cagliari não passaram de um empate por 0 a 0 em partida disputada em Verona. Assim, o Cagliari permanece na zona intermediária da classificação, com 21 pontos, em oitavo lugar, enquanto o Chievo segue ameaçado de rebaixamento, em 16º lugar, com 16 pontos.