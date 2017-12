Fiorentina confirma empréstimo de lateral Gilberto ao Vasco

A Fiorentina confirmou nesta terça-feira que emprestou o lateral-direito Gilberto ao Vasco. O clube carioca, que admitia as negociações pelo ex-jogador do Botafogo, ainda não anunciou o atleta como reforço, o que deve fazer nas próximas horas.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Gilberto ganhou oportunidades no time alvinegro no Brasileirão de 2013, chamando a atenção do Internacional. Não se firmou em Porto Alegre e voltou a General Severiano para a Série B de 2015.

Vendido à Fiorentina, quase não jogou no time de Florença. Foi emprestado ao Verona, onde não chegou a fazer nenhuma partida como titular, e passou o semestre passado cedido ao Latina, da segunda divisão da Itália.

O empréstimo ao Vasco, de acordo com a Fiorentina, será até o fim do ano. Antes dele, o clube carioca contratou os meias Wagner e Escudero, além do atacante Muriqui. O Vasco também quer contar com o atacante Luis Fabiano, que, assim como Wagner e Muriqui, jogou a última temporada na China.