Fiorentina contrata atacante Gilardino O atacante italiano Alberto Gilardino, do Milan, foi negociado com a Fiorentina, informaram os dois clubes da Série A italiana nesta quarta-feira. O jogador de 25 anos passou por uma temporada frustrante em Milão, ficando sempre como segunda opção aos atacantes Filippo Inzaghi e Alexandre Pato no San Siro. Gilardino marcou apenas sete gols no Campeonato Italiano e ficou de fora da seleção italiana para a Eurocopa de 2008, mesmo tendo ajudado a Azzurra a ganhar a Copa do Mundo há dois anos. Os clubes anunciaram a transação em seus sites, mas o valor e a duração do contrato não foram revelados. O Milan deixou claro que pretende trazer pelo menos um atacante para a próxima temporada, e tem em sua lista os atacantes Didier Drogba e Andriy Shevchenko, do Chelsea, e Samuel Eto'o, do Barcelona. Gilardino teria ainda mais concorrência para a vaga no ataque do time rubro-negro, e por isso decidiu mudar de clube. Ironicamente, ele foi para o time que bateu o Milan na disputa pela última vaga italiana para a Liga dos Campeões. O ex-atacante do Parma, que passou três anos no Milan, quase deixou o clube na última temporada. (Reportagem de Mark Meadows)