Fiorentina contrata atacante Matri e espera por Anderson

Matri, que está com 29 anos, perdeu espaço no elenco do Milan com as chegadas de jogadores ofensivos como Kaká e Honda. Nos últimos dias, tinha a concorrência Robinho, Balotelli, Pazzini e El Shaarawy por um lugar no ataque da equipe e, por conta disso, quase não recebeu chances como titular nesta temporada.

Outro jogador que deverá chegar nos próximos dias a Florença é o meia-atacante Anderson, que desde 2007 está no Manchester United. O brasileiro também não tem jogado na Inglaterra e, por isso, deverá ser emprestado à Fiorentina. Ele é aguardado na Itália nos próximos dais para realizar exames médicos.