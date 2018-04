Fiorentina contrata Cassano por empréstimo

Contribuiu para a mudança o recente atrito entre o atacante e o técnico Luigi Del Neri, após deixá-lo no banco de reservas em algumas partidas.

Cassano já havia tido problemas com Fabio Capello no Real Madrid, o que acabou resultando no empréstimo para a Sampdoria em 2007. Em 75 partidas disputadas pelo clube italiano, ele anotou 25 gols.

O temperamento difícil, aliás, é sempre lembrado pelo técnico da seleção italiana Marcello Lippi para explicar a ausência de Cassano nas convocações.