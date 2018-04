Fiorentina contrata herói argentino nas Eliminatórias A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia argentino Mario Bolatti, de 24 anos, que marcou o gol na vitória por 1 a 0 da seleção do seu país sobre o Uruguai, em Montevidéu, em outubro, que classificou a sua nação para a Copa do Mundo de 2010.