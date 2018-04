Fiorentina contrata Keirrison após recusa por Cassano

Keirrison deve realizar os exames médicos necessários para a oficialização da contratação na segunda-feira. O acordo permitirá ao time italiano adquirir os direitos econômicos do atacante brasileiro após o encerramento do período de dois anos do empréstimo.

Na última semana, o atacante Adrian Mutu deu positivo em dois exames antidoping, o que deve afastá-lo por um longo período do futebol. Assim, a Fiorentina decidiu reforçar o setor ofensivo. O time esteve perto de contratar Antonio Cassano, mas as negociações fracassaram após negativa da Sampdoria.

Kerrison foi contratado pelo Barcelona por 15 milhões de euros em 2009, após rápida passagem pelo Palmeiras. O time espanhol decidiu emprestá-lo ao Benfica para ganhar experiência, mas o atacante teve desempenho ruim e poucas oportunidades no futebol português.

Na Fiorentina, que está em 11º lugar no Campeonato Italiano, Keirrison, que atem apenas 21 anos, tentará repetir o futebol apresentado no Coritiba e no início da sua passagem pelo Palmeiras.