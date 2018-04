Fiorentina demite Mihajlovic e já contrata novo técnico A Fiorentina demitiu nesta segunda-feira o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic. A situação dele ficou insustentável depois da derrota para o Chievo por 1 a 0, no domingo, em Verona, o que deixou a equipe em apenas 11º lugar no Campeonato Italiano, com 12 pontos em dez jogos.