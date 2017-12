Fiorentina e Livorno começam bem O Campeonato Italiano começou neste sábado com dois jogos. Em Florença, a Fiorentina venceu a Sampdoria por 2 a 1, com gols de Fiore e Toni. Diana descontou. Em Livorno, o time homônimo bateu o Lecce também por 2 a 1. O atacante Lucarelli, concorrente a uma vaga na seleção na Copa do Mundo, e Palladino marcaram para a equipe da casa, enquanto que Pinardi diminuiu. A primeira rodada do ?Calcio? terá os seguintes jogos no domingo: Ascoli x Milan, Inter de Milão x Treviso, Lazio x Messina, Parma x Palermo, Reggina x Roma, Siena x Cagliari, Udinese x Empoli, e Juventus x Chievo.