Fiorentina e Sampdoria vencem fora e acirram briga por vaga na Liga Europa

O Campeonato Italiano teve nesta terça-feira três jogos adiados da 27.ª rodada, que seriam realizados nos último dia 4 de março, mas foram cancelados por causa da morte do zagueiro Davide Astori, da Fiorentina. Um deles foi justamente o duelo em que o defensor estava concentrado, mas faleceu em consequência de uma parada cardíaca causada, provavelmente, por causas naturais na concentração em Údine. Em campo, o time de Florença derrotou a Udinese por 2 a 0, honrando o seu ex-capitão.

Com a importante vitória, a Fiorentina está na nona posição com 47 pontos, três a menos do que o Milan. Atual sexto colocado e dentro da zona de classificação à Liga Europa, o time rubro-negro fará nesta quarta-feira o clássico de Milão contra a Internazionale, que está em quarto lugar com 58 e briga por vaga na Liga dos Campeões da Europa. Já a Udinese, perto de se livrar do rebaixamento, continua com 33 pontos e caiu para a 13.ª colocação.

Em campo, a Fiorentina ganhou com um gol em cada tempo. Aos 27 minutos da primeira etapa, Chiesa fez boa jogada individual e só foi parado com pênalti. Na cobrança, Veretout colocou a equipe de Florença na frente. O segundo saiu aos 25 do segundo tempo. Em um contra-ataque, o argentino Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e chutou rasteiro para vencer o goleiro Bizzarri.

Entre a Fiorentina e o Milan na tabela de classificação estão Sampdoria e Atalanta, que se enfrentaram em Bérgamo. Em um confronto direto, o time de Gênova ganhou por 2 a 1 e embolou a disputa, pois se igualou com o rival desta terça-feira e com a Fiorentina com 47 pontos. Gianluca Caprari e o atacante colombiano Duván Zapata marcaram para os visitantes, enquanto que o zagueiro brasileiro Rafael Toloi fez o dos mandantes.

Por fim, em Gênova, o Genoa derrotou o Cagliari por 2 a 1 e ficou mais distante do risco de rebaixamento. Com 34 pontos, subiu para a 12.ª colocação e abriu boa vantagem (10 pontos) para o Crotone, que abre a degola em 18.º lugar. O clube da ilha da Sardenha é o 14.º com 29 pontos.