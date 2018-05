Fiorentina empata no Italiano e pode perder a 3ª colocação para Inter de Milão A Fiorentina empatou por 1 a 1 com o Bologna neste sábado, fora de casa, e pode deixar a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Com o resultado pela 24.ª rodada, o time visitante permanece na terceira colocação do Campeonato Italiano com 46 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo pela Inter de Milão, que visita o lanterna Verona. O Bologna é o 10.º colocado com 30 pontos.