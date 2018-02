Fiorentina está de volta à Série A A Fiorentina está de volta à Série A do futebol italiano. Dois anos depois de declarar falência e despencar para a Série C2, o time conquistou, na repescagem, o direito a disputar a elite do calcio. Neste domingo, em Florença, a equipe empatou com o Perugia por 1 a 1 - havia feito 1 a 0 no primeiro jogo ?, e garantiu o acesso.