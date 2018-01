Fiorentina faz acordo para pagar fisco A Fiorentina chegou a um acordo para saldar sua dívida com o fisco italiano, avaliada em US$ 51 milhões, que ameaçava fechar o clube. A informação foi dada hoje pelo seu presidente, Luciano Luca. "A partir de agora, já não temos mais nenhum débito ligado a impostos", garantiu Luca. O clube de Florença vai saldar sua dívida em 18 parcelas mensais e contará com o apoio da Liga Italiana de Futebol, que programa os jogos do Campeonato Italiano. No sábado, a Fiorentina se apresentará ao Tribunal do Comércio italiano, que dará um parecer sobre a situação financeira do clube. A Fiorentina reforçou seu caixa, em boa parte, com a venda do passe dos jogadores Francesco Toldo e Rui Costa.