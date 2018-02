Fiorentina fica perto da Primeira Divisão A Fiorentina está mais perto da Série A da Itália. O penúltimo passo para o retorno foi dado nesta quarta-feira à noite, com a vitória por 1 a 0 sobre o Perugia, na campo do adversário. Fantini fez o gol decisivo, aos 10 minutos do primeiro tempo. Agora, basta empate, domingo em Florença, para que a vaga esteja garantida. Os florentinos partiram com ousadia, pressionaram e obtiveram a vantagem, em jogada rápida de Fantini, que aproveitou cruzamento e se antecipou ao goleiro Kalac. O Perugia, dos brasileiros Zé Maria e Fabiano (ex-São Paulo), pressionou, mas se enroscou no nervosismo e na boa marcação dos rivais. A melhor chance dos anfitriões foi aos 38 da etapa inicial, em chute forte de Di Loreto que o goleiro Cejas desviou para escanteio. O confronto entre as duas equipes só ocorre por mudanças no regulamento das Séries A e B da Itália. A Segunda Divisão teve 24 participantes, na temporada de 2003-04, em vez dos 20 habituais. A Primeira terá 20, no torneio de 2004-05, ao contrário dos 18 de sempre. Por isso, subiram os cinco primeiros da Série B e o sexto - no caso a Fiorentina - disputa vaga extra com o 15ª da Série A, que foi o Perugia.