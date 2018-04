Fiorentina: filmes pornô à venda Quem comprar em leilão o que sobrou da antiga Fiorentina, da Itália, extinta em 2002, pode ter uma surpresa: além de televisões, fotografias, computadores, mobília e vários tipos de recordações, estão disponíveis 500 fitas de filmes pornô. Os filmes foram encontrados na antiga sede do clube italiano e tudo indica que pertenciam ao presidente do clube, Cecchi Gori, que é empresário cinematográfico. Até o momento, ninguém se habilitou a comprar as fitas. Além das fitas pornográficas, outras curiosidades que estão sendo leiloadas são a taça de vice-campeão da então Copa da Europa (atual Liga dos Campeões) de 1957 (vencida pelo Real Madrid) e anéis de ouro com diamantes, que foram encontrados no cofre. Ninguém soube dizer como todos esses objetos foram parar no clube.