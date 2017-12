Fiorentina ganha a Copa da Itália A Fiorentina empatou com o Parma por 1 a 1, hoje à noite, em casa, e conquistou pela sexta vez o título da Copa Itália. O time de Florença foi beneficiado pelo fato de ter vencido por 1 a 0 o confronto de ida, no Estádio Ennio Tardini. Com isso, ganhou o direito de disputar a Copa da Uefa. O Parma, embora frustrado com o resultado, tem como consolo vaga para a Copa dos Campeões, principal torneio de clubes da Europa. Como terminará o Campeonato Italiano em quarto lugar, poderá disputar a fase prévia do torneio. O campeão e o vice-campeão irão diretamente para a chave principal. O Parma esteve perto de levar a decisão para os pênaltis. O lateral-esquerdo Júnior fez excelente jogada pela esquerda, aos 38 minutos do primeiro tempo, e cruzou para Savo Milosevic marcar. A maior parte dos 40 mil torcedores que estavam no Estádio Artemio Franchi se calaram. No jogo de ida, no dia 24 de maio, o time da Toscana venceu com gol de Vanoli, a quatro minutos do encerramento. A alegria da Fiorentina voltou aos 20 minutos da fase final, com o empate consolidado pelo gol de Nuno Gomes. O português acertou chute forte, sem defesa para o goleiro Guardalbem, ao completar lançamento de Chiesa. A partir desse momento, a Fiorentina controlou o jogo e teve oportunidade até para virar o jogo. No final, preferiu garantir o empate, que lhe assegurou o título, depois de cinco anos. A última conquista havia sido em 1996. A primeira foi em 1940 e as demais vieram em 1961, 1966 e 1975.