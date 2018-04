Fiorentina ganha da Roma e encosta no Milan na luta por vaga na Liga Europa

A Fiorentina cresceu na hora da dor e está mostrando muita hombridade e disposição desde a morte súbita de seu zagueiro e capitão Davide Astori, no começo de março, antes de uma partida contra a Udinese, em Údine. Neste sábado, a equipe de Florença conquistou a sexta vitória consecutiva ao derrotar a Roma por 2 a 0, em pleno estádio Olímpico, em Roma, pela 31.ª rodada do Campeonato Italiano.

O triunfo fora de casa levou a Fiorentina para a sétima colocação com 50 pontos, apenas um a menos que o Milan, em sexto lugar, que hoje teria uma vaga na próxima edição da Liga Europa. A Roma, às voltas com o duelo contra o Barcelona pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, segue em terceiro com 60 pontos, mas pode ser ultrapassada pela Internazionale, que tem 59 e jogará neste domingo.

Apesar da derrota em casa, a Roma dominou a partida. Finalizou 25 vezes ao gol defendido por Sportiello e teve 70% de posse de bola. Mas a Fiorentina foi mais eficiente e com apenas três chutes à meta do brasileiro Alisson marcou duas vezes. Benassi abriu o placar logo aos sete minutos de jogo e Giovane Simeone, filho do técnico Diego Simeone, ampliou aos 40.

Também neste sábado, o clássico de Gênova foi disputado no estádio Luigi di Ferraris. Sampdoria e Genoa ficaram no 0 a 0, em resultado que deixou a equipe azul da cidade em oitavo lugar com 48 pontos e a rival em 12.º com 35.

Outro empate, desta vez por 1 a 1, ocorreu no duelo entre SPAL e Atalanta. O time de Bérgamo, na luta por vaga na Liga Europa, chegou aos 48 pontos, na nona posição, enquanto que os mandantes deste sábado lutam contra o rebaixamento - estão em 17.º lugar com 27 pontos, três a mais que o Crotone, que abre a zona da degola e entrará em campo neste domingo.