Fiorentina goleia o Parma por 4 a 1 Com três gols do artilheiro Luca Toni e outro de Fiori, a Fiorentina goleou o Parma por 4 a 1 neste sábado, no Estádio Artemi Francchi, em Florença, na abertura da oitava rodada do Campeonato Italiano. Grella descontou para os visitantes. O resultado deixou a Fiorentina na terceira colocação, com 16 pontos, mesma soma que o Milan, que tem um jogo a menos, mas com um gol a menos de saldo (8 a 7). O Parma é o 16º, com cinco. No outro jogo deste sábado, Messina (17º, com cinco pontos) e Ascoli (10º, com 11) empataram por 1 a 1.