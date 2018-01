Fiorentina goleia pela 4ª Divisão A tradicional Fiorentina, que foi à falência e, assim, rebaixada para a Quarta Divisão do futebol italiano, estreou na Série C2 do campeonato nacional com uma goleada por 5 a 1 sobre o frágil Castel di Sangro. Cerca de 25 mil torcedores assistiram à partida, um público expressivo se comparado ao último jogo da Fiorentina na Primeira Divisão do Italiano, quando apenas 5 mil pessoas, furiosas com a péssima campanha da equipe, acompanharam o jogo contra o Parma, em abril. A nova Fiorentina é chamada oficialmente de Florentia Viola, por questões legais. O capitão do time é Angelo Di Livio, um remanescente da última temporada.