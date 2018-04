Fiorentina perde e deixa de assumir a ponta no Italiano

Nos jogos do Campeonato Italiano que não foram afetados pela violência, a Fiorentina decepcionou seus torcedores ao ser derrotado em casa pela equipe do Udinese por 2 a 1, pela 12.ª rodada da competição. Veja também: Jogo da Internazionale é suspenso após morte de torcedor Polícia diz que morte de torcedor foi um 'trágico erro' Torcida organizada força suspensão de Atalanta x Milan Classificação e jogos da rodada A derrota deixou a equipe atrás da Internazionale, que não jogou neste domingo por causa da violência - um torcedor foi morto e o jogo foi adiado. A Fiorentina pode ser ultrapassada pela equipe da Roma, que ainda neste domingo enfrenta o Cagliari. Em outro jogo, a Juventus empatou com o Parma por 2 a 2, resultado que deixou a equipe de Turim momentaneamente na terceira posição. A Reggina bateu o Genoa por 2 a 0, enquanto o Livorno conquistou uma boa vitória fora de casa ao derrotar o Siena por 3 a 2. Já o Torino ficou no 1 a 1 com o Catania.