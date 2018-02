Fiorentina perto da volta à elite A Fiorentina está a dois passos de retornar à elite do futebol da Itália. Duas temporadas depois de quase desaparecer, por se afundar em dívidas, uma das equipes mais tradicionais do país briga, na repescagem, para ter o direito de disputar a Série A de 2004-05. A primeira etapa será na noite desta quarta-feira, contra o Perugia, como visitante. A segunda fica para domingo, em Florença. A possibilidade de a Fiorentina ficar, novamente, em destaque se deve muito à manobra política e à ação do tapetão. No ano passado, a equipe disputou a quarta divisão (com o nome de Florentia 1929), ficou entre as primeiras colocadas e, por lógica, teria de jogar a terceira divisão em 2003-04. Mas uma queda-de-braço do Catania, na Justiça Comum, provocou a reviravolta. O time siciliano tinha sido rebaixado para a Série C, se sentiu prejudicado pelo tribunal esportivo (pleiteou dois pontos em jogo contra o Siena) e conseguiu melar tudo. A segundona corria risco de não ser realizada. A saída foi organizá-la com 24 participantes, em vez dos 20 habituais. O Catania se manteve, como convidado, assim como Genoa e Salernitana, que também tinham caído. A última vaga ficou para a Fiorentina (que então havia recuperado seu nome original), sob a justificativa de "méritos esportivos". A briga na Série B se refletiu na Série A, que terá 20 concorrentes em 2004-05. Palermo, Cagliari, Livorno, Messina e Atalanta já subiram, pelos resultados que obtiveram em campo, e a Fiorentina, que terminou em 6º lugar, joga a repescagem com o Perugia, que ficou em 15º no grupo principal. Um arranjo à italiana.