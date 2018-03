Fiorentina quer zagueiro do Guarani O zagueiro Paulo André pode ser a salvação da diretoria do Guarani para o restante da temporada. O jogador de 21 anos está sendo pretendido pela Fiorentina, da Itália, que já teria formulado uma proposta de US$ 1,5 milhão ao clube de Campinas. Caso ele seja mesmo negociado, a quantia recebida pode diminuir as dívidas com credores e garantir, por alguns meses, a folha de pagamento de jogadores e funcionários. No mês de abril, Paulo André chegou a viajar para Escócia para conhecer as instalações do Glasgow Rangers, mas as negociações não evoluíram. Alegando estar fortemente gripado, ele sequer treinou nesta semana no Guarani. Além de Paulo André, o volante Roberto, que está treinando com a seleção brasileira Sub-20, pode deixar o clube. Ele possui uma proposta para jogar no Atlético-PR. O técnico Luiz Carlos Ferreira, que chegou na tarde de segunda-feira para substituir Serrão, deverá realizar algumas mudanças no time titular. Uma delas é a entrada do lateral-direito Mariano no lugar de Alemão, que foi expulso em Recife na derrota de 1 a 0 para o Sport e não terá condições de enfrentar o Marília, no sábado, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro. Para a vaga de Paulo André, Luiz Carlos Ferreira irá escalar Juninho, enquanto Jonas entra no ataque para substituir Mendes, que foi liberado para resolver problemas particulares.