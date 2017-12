Fiorentina se classifica nos acréscimos A Fiorentina suou muito para vencer neste sábado o Cesena por 1 a 0, fora de casa, em jogo válido pela terceira eliminatória da primeira fase da Copa da Itália. O único gol do jogo foi marcado por Pazzini, já nos acréscimos. Com o resultado, a Fiorentina garantiu vaga na segunda fase da competição, vencida pela Internazionale no ano passado. Seis jogos dão seqüência à rodada neste domingo: Cittadella x Livorno, Empoli x Parma, Atalanta x Siena, Manfredonia x Cagliari, Pavia x Bari e Napoli x Piacenza. Na segunda, jogam Brescia e Chievo.